Российский робот «Федор» не может попасть на МКС

Российский космический корабль с роботом «Федор» на борту не смог состыковаться с МКС. Повторная попытка будет сделана в ночь с воскресенья на понедельник.

Космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор» (позывной Skybot-F850), не смог состыковаться с Международной космической станцией в запланированное время, сообщает РИА «Новости».

«Корабль подошел к станции на расстояние около 100 метров, завис, а затем начал отходить от нее до дистанции 102 метров», – говорится в сообщении.

Источник агентства в ракетно-космической отрасли утверждает, что причиной инцидента могла стать неполадка в системе стыковки корабля «Курс».

Перед неудачной попыткой стыковки робот опубликовал сообщение в Twitter.

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В связи с произошедшим в Центре управления полетами началось заседание государственной комиссии. Представителей прессы попросили покинуть здание.

Повторная попытка стыковки космического корабля «Союз МС-14» к МКС будет сделана в ночь с воскресенья на понедельник.

Корабль с «Федором» стартовал с космодрома Байконур 22 августа. Планировалось, что после стыковки с МКС робота перенесут из «Союза МС-14» в российский сегмент, где в течение двух недель он должен будет выполнить ряд тестов и вернуться на Землю 7 сентября.

Напомним, что в России суворовцы продемонстрировали Путину «российских» роботов купленных в Южной Корее.