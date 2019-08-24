Российский робот «Федор» не может попасть на МКС

Российский космический корабль с роботом «Федор» на борту не смог состыковаться с МКС. Повторная попытка будет сделана в ночь с воскресенья на понедельник.
Космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор» (позывной Skybot-F850), не смог состыковаться с Международной космической станцией в запланированное время, сообщает РИА «Новости».
«Корабль подошел к станции на расстояние около 100 метров, завис, а затем начал отходить от нее до дистанции 102 метров», – говорится в сообщении.
Источник агентства в ракетно-космической отрасли утверждает, что причиной инцидента могла стать неполадка в системе стыковки корабля «Курс».
Перед неудачной попыткой стыковки робот опубликовал сообщение в Twitter.
В связи с произошедшим в Центре управления полетами началось заседание государственной комиссии. Представителей прессы попросили покинуть здание.
Повторная попытка стыковки космического корабля «Союз МС-14» к МКС будет сделана в ночь с воскресенья на понедельник.
Корабль с «Федором» стартовал с космодрома Байконур 22 августа. Планировалось, что после стыковки с МКС робота перенесут из «Союза МС-14» в российский сегмент, где в течение двух недель он должен будет выполнить ряд тестов и вернуться на Землю 7 сентября.
Напомним, что в России суворовцы продемонстрировали Путину «российских» роботов купленных в Южной Корее.