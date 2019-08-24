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В Киеве проходит Марш защитников Украины

Марш защитников Украины.

На шествие приуроченное ко Дню Независимости вместо отмененного Зеленским военного парада пришло больше людей, чем на официальные мероприятия.

В Киеве начался Марш защитников Украины. Мероприятие было организовано в связи с тем, что президент Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проводится в День Независимости Украины. Как сообщает корреспондент «Левого Берега», на шествие пришли не менее 15 тысяч человек.

Маршрут шествия: парк Шевченко – бульвар Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости.

Марш защитников Украины.
Марш защитников Украины.
Марш защитников Украины.
Марш защитников Украины.
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Перед Маршем на Майдане Независимости состоялись официальные мероприятия, они были меньше по численности, чем Марш защитников.

Праздничные мероприятия ко Дню Независимости Украины начались в Киеве На Майдане Независимости в 9 утра.

Мероприятиям предшествовала минута молчания по погибшим героям Небесной сотни. Ее объявил президент Владимир Зеленский.

«Уважаемые украинцы, мы начинаем День Независимости Украины с места, где ради сохранения нашей независимости лучшие сыны и дочери Украины отдали свои жизни, свое будущее ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем: спасибо! Вечная память погибшим», – сказал президент.

После этого президент Зеленский и первая леди возложили цветы у мемориала на аллее Небесной Сотни и спустились вниз на Майдан Независимости, где был поднят флаг Украины и несколько раз исполнен государственный гимн.

В выступлении приняли участие композитор Мирослав Скорик, сыгравший на пианино, хип-хоп певица Алина Паш, поп-певица Тина Кароль.

На официальные мероприятия на Майдане Независимости пришли президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, а Петр Порошенко – нет.

Во время выступления нынешнего президента Владимира Зеленского режиссер трансляции показал бывших президентов, среди которых не оказалось Порошенко.

В Facebook пятого президента говорится, что он в это время находился возле Министерства обороны.

«Для меня важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украины и сфотографировались на память», – написал он.

Для мене дуже важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми…

Geplaatst door Петро Порошенко op Zaterdag 24 augustus 2019

Порошенко – лидер партии «Европейская солидарность», которая оказалась в оппозиции к нынешнему президенту.

Четвертый президент Виктор Янукович тоже не пришел на Майдан Независимости. Он скрывается от правосудия на территории России.

Автор Левый Берег POLITua
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