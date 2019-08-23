Зеленский предоставил гражданство Украины нескольким иностранным добровольцам

Президент подчеркнул, что «все лица принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны».

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, украинские паспорта получат 11 человек. Среди них – Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

«Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, 13 августа президент поручил упростить получение гражданства для россиян, преследуемых за политические убеждения.

В июле Зеленский предоставил гражданство пятерым россиянам и двум белорусам. Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении.