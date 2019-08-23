США готовы присоединится к «нормандскому формату» в случае такой необходимости, – Волкер

Волкер подтвердил готовность США присоединиться к «нормандскому формату». Он подчеркнул, что «если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся».

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае необходимости, США готовы подключиться к переговорам по ситуации на Донбассе, сообщает «Baltic Times» со ссылкой на комментарий полученный от Волкера балтийским агентством «Baltic News Service».

«Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем «нормандский формат», – сказал Волкер.

Так он прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в «нормандскую группу» по переговорам (Украина, Франция, Германия и Россия), еще и представителей США и Великобритании.

«Как я всегда говорил, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России провести в жизнь свои обязательства по Минским соглашениям», – отметил Волкер.

«Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь», – добавил он.

Напомним, 6 августа российские боевики нарушили перемирие на Донбассе, объявленное 21 июля, и открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по военным 36-й бригады морской пехоты. В результате обстрела погибли четверо бойцов.

Зеленский назвал это происшествие завершением «хлебного» перемирия и на следующее утро позвонил президенту РФ. Тот заявил, что для деэскалации конфликта нужен особый статус для «ДНР» и «ЛНР».

7 августа в телефонном разговоре с президентом Франции Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта на Донбассе. Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Позже правительство Германии подтвердило свою готовность к активизации нормандского переговорного процесса.

15 августа временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, что США заинтересовались предложением Зеленского расширить «нормандский формат».По его словам, Волкер начал вести переговоры по этому вопросу.