Сурков и Козак – конкуренты, имеют разное видение урегулирования, – соратник Суркова

Помощник президента России Владимира Путина, автор российской концепции «суверенной демократии» Владислав Сурков и вице-премьер правительства Дмитрий Козак являются конкурентами в «украинском вопросе». У них наличествуют разночтения целей и задач реализации Минских соглашений и дальнейшей судьбы Донбасса, заявил в интервью изданию «Актуальные Комментарии» директор Центра политической конъюнктуры, российский политолог Алексей Чеснаков.

«Сурков отвечает за политические, идеологические, информационные аспекты, координирует в целом минский процесс, представляет Россию в нормандском формате, поддерживает связь с «ДНР» и «ЛНР». Козак видит ситуацию с экономической точки зрения. Их роли распределены президентом, их текущую работу направляет руководитель администрации главы государства», – заявил Чесноков.

Далее Алексей Чеснаков опровергает заявление сделанное главредом «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым в интервью Дмитрию Гордону о существование особых «каналов коммуникаций» между Россией и Украиной. По заявлению соратника Суркова контакты поддерживаются в прежних схемах, установившихся с начала российской агрессии против Украины.

«Нет какого-то отдельного формата Ермак-Козак. Переговоры с Ермаком ведет и Сурков. Есть канал Вайно-Богдан. А уже его производными являются каналы Сурков-Козак-Пристайко-Ермак. И еще МИДы двух стран взаимодействуют. Кстати, хотел бы отметить, что всегда отношения с Украиной и администрацией украинского президента курировал глава администрации президента России. Это общеизвестная вещь», – подчеркнул Чеснаков.

Соратник Суркова отмечает, что Козак видит решение проблемы в ином свете, чем сам Сурков. Если Сурков делает ставку на «политическое» разрешение «украинского вопроса», то Козак подходит с позиции экономических проблем самой России и оккупированной ее части Донбасса.

«Мне кажется, они по-разному видят конечную цель Минского процесса и по-разному читают Минские соглашения. Козак, повторю, судит с экономической точки зрения. Экономически, чтобы вывести Донбасс из послевоенного шока, нужно много инвестиций. Вопрос, кто будет нести эти расходы? Украина? Россия? США? ЕС? Что ответит какой-нибудь рациональный экономист? Он ответит: кто угодно, только не мы. То есть, Донбасс надо кому-нибудь отдать, чтобы не брать на себя допрасходы. И даже не очень важно, кому.

«Есть также проблема санкций. Что бы ни говорили оптимисты, санкции, конечно, сдерживают наш экономический рост. И рациональный экономист полагает, что если избавиться от Донбасса, то и санкции тут же снимут, и экономический рост начнется, и вообще все будет так, как будто ничего и не было», – отмечает Чеснаков.

В тоже время Чеснаков заявляет, что разрешение «политического кризиса» с Украиной по вопросу Донбасса не приведет к автоматическому снятию санкций с России.

«И что вы думаете? Да отдай мы хоть сто Донбассов, санкции не снимут. Европейцы, может быть, и захотят. А американцы – точно нет. А тогда и европейцы не смогут с нами работать полноценно, поскольку будут бояться американских санкций. Как в случае с Ираном. Европейцы хотят работать с Ираном, но не могут, потому что он под американскими санкциями. Не под европейскими, но все равно не могут», – подчеркивает Чеснаков.

Чеснаков поделился планами команды Суркова по «украинскому вопросу», в частности о том, что Россия намерена добиваться «особого статуса» для Донбасса.

Ранее сообщалось, что по мнению Чеснокова, именно главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов несет ответственность за провалы либерально-оппозиционной деятельности в России.

Напомним, что именно Чеснаков, тесно связанный с Сурковым, является «проектировщиком», «инженером» и «прорабом» двух квазигосударственных образований, созданных Россией на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.