В России врачи без средств зашиты лечили пострадавших от радиации при взрыве в Неноксе

Врачи рассказали, что после взрыва в Архангельской области России без защиты контактировали с людьми с лучевой болезнью. Их никто не предупредил о том, что пострадавшие радиоактивны.

С зараженными пострадавшими от радиации в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области контактировало около 90 человек. При этом никому из этих людей не сообщили, что они контактируют с «радиоактивными» людьми, сообщает русская служба «BBC» со ссылкой на сотрудников Архангельской областной клинической больницы, которые предпочли остаться инкогнито.

По словам источников, пострадавших отправляли в Архангельскую областную клиническую больницу и в городскую больницу имени Семашко. Некоторых с полигона забирали вертолеты санитарной авиации.

Примерно через час после того, как пациентов привезли в одну из больниц, врачи поняли, что у пострадавших лучевая болезнь.

«Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это означает – очень большая доза радиации», – рассказали источники.

Изначально, врачей никто не предупреждал о том, что пострадавшие радиоактивны. Врачам пришлось на месте придумывать для себя защиту. Например, респираторы они нашли в комплекте защиты экипажей вертолетов. Кроме того, когда больные поступили в больницу, она не была закрыта, поскольку не было информации о радиационном заражении пациентов. В приемном покое оставались другие больные, поступали новые.

По словам одного из собеседников, персонал больницы испытал сильный стресс, многие врачи находятся в тяжелом психологическом состоянии. Причиной этого состояния является то, что от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности.

В ходе дезактивации военные забрали всю одежду пострадавших, носилки. Демонтировали ванну в приемном покое.

«Потому что она фонила так, что дезактивация ничего бы не изменила», – сказал один из медиков.

9 августа пострадавших увезли в Москву, после чего в больнице провели дезактивацию, военные изъяли все документы и истории болезней.

Напомним, на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном в Париже президент России Владимир Путин впервые прокомментировал взрыв на военном полигоне в Архангельской области. По его словам, ситуацию в зоне происшествия в Северодвинске контролируют специалисты, среди которых и независимые эксперты и «никакой угрозы там нет».