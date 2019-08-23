Россия не включила политузника Сенцов в списки на обмен

Вышинский, на которого хотели обменять Сенцова, требует своего оправдания и немедленного освобождения.

Готовящийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной не затронет режиссера Олега Сенцова, которого РФ посадила на 20 лет по надуманному обвинению в терроризме, сообщает российское издание «КоммерсантЪ».

Издание подтвердило информацию, что обмен коснется более 60 человек, Россия передаст Украине 33 человек. Столько же должны уехать в обратном направлении.

По данным издания «КоммерсантЪ», фамилии Сенцова нет в списке на обмен пленными.

Также в списке нет фамилии главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, который сам отказался от обмена. Он якобы намерен добиваться своего оправдания и освобождения.

Ранее в июле, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова в качестве первого шага по обмену пленными передать России Вышинского в обмен на Олега Сенцова.