В Херсонской области проведут антитеррористические учения

На территории Голопристанского района Херсонской области с 27 по 29 августа проведут плановые антитеррористические учения, передает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на сообщение пресс-службы УСБУ в Херсонской области.

«27-29 августа под эгидой Координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Херсонской области на территории региона состоятся плановые антитеррористические учения. В связи с этим в Голопристанском районе будет изменен уровень террористической угрозы с «желтого» на «красный»», – говорится в сообщении.

На период проведения учений на отдельных территориях региона возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения автотранспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

«Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Россия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные учения.