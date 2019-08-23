Задача России в Минском процессе – особый статус для Донбасса, – соратник Суркова

В идеале Кремль хочет добиться «номинального суверенитета» Украины над Донецкой и Луганской областями, где будет полный контроль ситуации со стороны России.

Помощник президента России Владимира Путина, автор российской концепции «суверенной демократии» Владислав Сурков намерен добиваться наделение Донбасса «особым статусом». При этом в российском госаппарате существуют две группы влияния, которые ставят разные цели в отношении Украины, заявил в интервью изданию «Актуальные Комментарии» директор Центра политической конъюнктуры, российский политолог Алексей Чеснаков.

«В нашем обществе и в госаппарате есть две группы влияния. Одни хотят немедленно сбросить напряжение, «сдать Донбасс», им надоела украинская тема, они устали от конфронтации и готовы пойти на «похабный мир». Если они победят, то Россия проиграет. Другая группа, наоборот, хочет использовать высокое напряжение в международной политике для достижения большой цели – возвращения Украины в нормальное состояние близкой, ближайшей к России нации», – заявил Чесноков.

«Как говорит Сурков, надо не Донбасс вернуть Украине, а Украину Донбассу. Конечно, это сложнее. Это дольше. Это дороже. Но только такой результат можно считать победой», – подчеркнул он.

Чеснаков рассказа об основных целях которые ставит перед собой Сурков добиваясь «особого статуса» для Донбасса в Украине. Все подчинено стремлению Кремля полностью сохранять контроль над ситуацией в Донецкой и Луганской областях.

«Как наделение Донбасса настоящим, полноценным особым статусом. Донбасс должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем – один народ, две системы. Только не на пятьдесят лет, а бессрочно. Или же Украина может получить так называемый символический суверенитет над Донбассом», – подчеркнул Чеснаков.

«Что-то вроде того, как Британия над Канадой или Австралией, где английская королева номинально числится главой государства, но на деле никакой власти не имеет. Это будет хорошее решение», – отметил он.

Чеснаков рассказал о существующей конкуренции между Сурковым и Козаком в вопросе разрешения «украинского кризиса», в первую очередь это касается разночтений в целях и задачах Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что по мнению Чеснокова, именно главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов несет ответственность за провалы либерально-оппозиционной деятельности в России.

Напомним, что именно Чеснаков, тесно связанный с Сурковым, является «проектировщиком», «инженером» и «прорабом» двух квазигосударственных образований, созданных Россией на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.