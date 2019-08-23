Зеркаль: Зеленский сильно рискует идя на прямые переговоры с Путиным

В то же время, замглавы МИД Украины подчеркивает, что необходимо искать новые подходы к разрешению проблемы российской агрессии.

Прямые переговоры президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – являются новым подходом главы украинского государства к решению конфликта. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала об этом в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

«Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск», – заявила замглавы МИД Украины.

«Я уважаю людей, которые берут на себя риск», – добавила она.

Зеркаль считает, что после 5 лет агрессии России против Украины необходимо пробовать новые подходы к разрешению этой проблемы.

«Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет», – подчеркнула Зеркаль.

«Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат», – добавила она.

Ранее сообщалось, что по словам Пескова, на встрече во Франции Путин и Макрон обсуждали вопрос обмена заложников и пленных между Россией и Украиной. Обсуждения были без озвучивания каких-либо персоналий.