«Эхо Москвы» направляет либеральный протест в пустоту, – соратник Суркова

Радиостанция «Эхо Москвы» помогает Кремлю перенаправить протестную энергию либеральной оппозиции в нужное для власти русло. В итоге, на выходе протесты нивелируются.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов играет важную для Кремля роль в укрепление «суверенной демократии» Владислава Суркова и нивелирования всей либерально-оппозиционной деятельности. В кремлевских кабинетах ходит байка, что Сурков в приватной беседе назвал Венедиктова «раввином Гапоном», имея в виду двуличие и лицемерие человека главреда «Эхо Москвы», заявил в интервью изданию «Актуальные Комментарии» директор Центра политической конъюнктуры, российский политолог Алексей Чеснаков.

«Из всех принадлежащих государству СМИ самым важным является «Эхо Москвы». Потому что оно сделало для укрепления суверенной демократии больше, чем Первый канал и ВГТРК вместе взятые. Потому что «Эхо Москвы», работая с проблемной и нелояльной аудиторией, все эти годы умело перенаправляет раздражение этой аудитории в пустоту. Сурков считает, что это высший пилотаж, что Венедиктов настоящий мастер и один из столпов нынешней политической системы», – сказал Чеснаков.

Чеснаков поделился планами команды Суркова по «украинскому вопросу», в частности о том, что Россия намерена добиваться «особого статуса» для Донбасса.

Чеснаков так же рассказал о существующей конкуренции между Сурковым и Козаком в вопросе разрешения «украинского кризиса», в первую очередь это касается разночтений в целях и задачах Минских соглашений.

Напомним, что именно Чеснаков, тесно связанный с Сурковым, является «проектировщиком», «инженером» и «прорабом» двух квазигосударственных образований, созданных Россией на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.