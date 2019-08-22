Правительство Украины приняло отставку главы Госкино Ильенко

Филипп Ильенко возглавлял ведомство с 2014 года. Свою отставку он мотивировал выполнением «всего, что хотел сделать на этой должности».

Кабинет министров 21 августа принял отставку главы Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, говорится в распоряжении правительства №642.

Ильенко, возглавлявший Госкино с 2014 года, уволился по собственному желанию.

Он рассказал, что принял решение уйти в отставку еще до выборов, так как выполнил все, ради чего занял эту должность пять лет назад.

Напомним, что 19 августа глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко записал видеообращение, где объявил, что подает в отставку. Глава Госкино сообщил об этом на своем канале в YouTube.

«Я не хочу превращать борьбу за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена, это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию», – говорится в заявление Ильенко.

Он добавил, что это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя.

Свою миссию на посту главы агентства Ильенко назвал завершенной. По его словам, за пять лет киноотрасль в Украине достигла лучших показателей за годы Независимости.

Дальнейшую деятельность Ильенко также связывает с кинематографом.

Напомним, что в начале июля глава Госкино призвал президента Владимира Зеленского лично не допустить показа сериала «Сваты» на телеканале «1 + 1».

В видеообращении глава Госкино отмечает, что в эфир «1 + 1» вернулись «Сваты».

«Вернулись в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины», – уточнил он.

Ильенко напомнил, что в 2017 году российского актера Федора Добронравова внесли в «черный список» в Украине – и разрешение на прокат фильма отменили.

Суд сослался на то, что в СБУ неправильно составили справку о том, что Добронравов составляет угрозу национальной безопасности Украины.

Ильенко сообщил: «Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала «1+1» с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты», который недавно проходил оценку экспертной комиссии».

«Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал – и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством», – сказал он.

«Я глубоко убежден, что вопрос «Сватов» выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической», – заявил Ильенко.

Он обратился к Зеленскому: «Господин Владимир, Вы уже не являетесь продюсером сериала «Сваты», не являетесь его производителем – сегодня Вы президент Украины».

«Я считаю, что именно Вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства», – заявил Ильенко.

«Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение – и присутствие этого сериала в прокате «Плюсов» будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, в чем для Вас приоритет», – сказал он.

Ильенко добавил: «Я от Вашего окружения знаю, что Вы очень эмоционально и болезненно восприняли запрет «Сватов» в 2017 году – и это стало толчком к тому, что Вы начали бороться за должность президента».

«Но не повторяйте ошибок ваших предшественников. Сериал «Сваты» – это ваша «Липецкая фабрика». И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотра этого сериала, ведь и конфеты «Рошен» с восторгом и наслаждением ела вся Украина», – заявил глава Госкино.