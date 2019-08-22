Товарищ Песков сказал, что кризис не сказался на уровне жизни россиян, что нет драматичного падения уровня жизни, что в России на самом деле все хорошо

Путин и Макрон обсудили возможность обмена заложников и пленных между Россией и Украиной

На встрече во Франции Путин и Макрон обсуждали вопрос обмена заложников и пленных между Россией и Украиной. Обсуждения были без озвучивания каких-либо персоналий.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Россией Владимир Путин в ходе своих переговоров обсуждали российско-украинские отношения, в том числе и вопросы обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной, однако без каких-либо фамилий. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российское агентство «Интерфакс».

«Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», – отметил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: «Определенные контакты на этот счет осуществляются».

По словам Пескова, главы государств подробно обсудили проблему урегулирования конфликта в Донбассе и российско-украинские отношения.

Напомним, после встречи с Путиным, Макрон завил, что вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» и нормализации отношений между Россией и Евросоюзом зависит от урегулирования и разрешения украинского кризиса.