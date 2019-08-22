Апелляционный суд Киева снял арест с техники изъятой по делу «Роттердам+»

Суд не нашел доказательств преступности «Роттердам+» на изъятых два года назад компьютерах НКРЕКУ. Арест с техники снят по решению апелляционного суда.

Киевский апелляционный суд разрешил вернуть НКРЕКУ компьютеры, изъятые НАБУ по делу «Роттердам+» два года назад, что свидетельствует о юридической ничтожности уголовного дела, пишет на свой странице в Facebook президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

«Как стало известно, Киевский апелляционный суд снял арест с компьютеров, которые были изъяты во время обыска в НКРЕКУ по делу «Роттердам+» еще в 2017 году. Ранее НАБУ неоднократно делали информационные вбросы, что якобы на тех компьютерах была найдена переписка, свидетельствующая о преступности формулы «Роттердам+». Звучит странно, что доказательства были найдены еще 2 года назад, а подозрения были предъявлены только сейчас», – написал Трохимец.

По мнению эксперта, решение суда свидетельствует о том, что никаких доказательств неправомерности действий членов НКРЕКУ, которые ввели формулу «Роттердам+», компьютерная техника не содержит. А также оно является свидетельством юридической ничтожности самого уголовного дела, возбужденного НАБУ.

«Непредъявление подозрений и снятие ареста с предметов, которые, по мнению НАБУ являются вещественными доказательствами по делу, говорит только об одном – никакой информации, касающейся дела на тех компьютерах нет, и сами они вещественными доказательствами не являются. С правовой точки зрения. Эти факты являются дополнительными доказательствами, которые свидетельствуют о юридическом ничтожестве уголовного дела «Роттердам+», – констатировал Трохимец.

«РОТТЕРДАМ+» ТАНЕ НА ОЧАХЯк стало відомо, Київський апеляційний суд зняв арешт з комп’ютерів, які були вилучені під… Geplaatst door Olexandr Trokhymets op Donderdag 22 augustus 2019

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЕКУ, которые утвердили формулу «Роттердам+». 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий ранее высказал мнение, что дело НАБУ по «Роттердам+» не имеет судебной перспективы. Ведь суды ранее уже признали формулу законной, а импортный паритет, на котором она основана, является международной практикой.