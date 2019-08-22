ГБР расследует дело против ректора КПИ Згуровского

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении ректора Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Михаила Згуровского из-за строительства жилого комплекса «Генезис» на земельном участке, принадлежащем КПИ, говорится в судебных материалах, передают «Українськi Новини».

Отмечается, что дело открыто 7 июня 2019 года по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

«В ходе досудебного расследования установлено, что ректор Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», по предварительному сговору с экс-президентом фирмы застройщика, который является народным депутатом Украины (имеется в виду бывший президент корпорации «Укрбуд», депутат Верховной Рады Максим Микитась) и другими лицами, действуя вопреки интересам службы, злоупотребляя своим служебным положением и с целью получения неправомерной выгоды, организовали незаконную схему выделения земельного участка под застройку, в связи с чем были нанесены тяжелые последствия государству», – отмечается в материалах суда.

Установлено, что решением Киевского горсовета от декабря 2004 года был утвержден проект отвода земельного участка КПИ для строительства, эксплуатации и обслуживания учебно-жилищного комплекса в квартале, ограниченном улицами Индустриальной, Борщаговской и переулком Индустриальным в Соломенском районе.

Распоряжением КГГА в 2008 году было предоставлено разрешение Национальному техническому университету осуществить проектирование и строительство учебно-жилищного и торгово-офисного комплекса с наземно-подземным паркингом на данном земучастке.

В то же время по состоянию на текущий момент на данном участке корпорация «Укрбуд» строит жилкомплекс «Генезис».

В июле суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и разрешил им изъять в университете все необходимые документы о строительстве ЖК, а также копию приказа о назначении Згуровского ректором и его должностных обязанностях.

Напомним, в начале прошлого года Згуровского избрали главой набсовета «Укроборонпрома». В июле 2019 президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.