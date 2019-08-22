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Меркель, Джонсон и Макрон «похоронили» планы Трампа по возвращения России в G7

Лидеры трех ведущих европейских стран выступили резко против преждевременного возвращения России в «Большую семерку». Пока Россия не выполнит требования по возвращению Донбасса и Крыма Украине не о каком возвращении ее в состав G7 не может быть и речи.

Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в группу стран G7, сообщает агентство «Reuters» в четверг, 22 августа.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду перед встречей с премьером Великобритании заявила, что Россию исключили из G8 по ряду причин, которые до сих пор существуют. Это, в частности, аннексия украинского Крыма и поддержка сепаратистов на Донбассе.

По ее словам, если Россия осуществит шаги для реализации Минских договоренностей, ситуацию можно будет оценить по-новому, пишет агентство.

За несколько дней до саммита G7 во Франции президент Эммануэль Макрон также высказался против возвращения России.

«Я думаю, что возвращение России без выполнения условий будет признаком слабости G7», – цитирует агентство французского президента, не указывая, где и при каких условиях был сделан его комментарий. По словам Макрона, это стало бы стратегической ошибкой.

Макрон отметил, что для возвращения России в группу наиболее развитых индустриальных государств должен быть решен украинский кризис.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также присоединился к этой позиции. Он отметил, что его правительство обвиняет Россию в использовании химического оружия на территории Великобритании.

«Россия создает провокации не только в Украине, но и во многих других местах мира», – сказал Джонсон на встрече с Ангелой Меркель. России еще надлежит выполнить обязательства, чтобы вновь быть включенной в G7.

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

По данным источников телеканала СNN, президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят пригласить Россию к участию в саммите стран G7 в 2020 году. Источники утверждают, что именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу, и Трамп согласился. Макрон и Трамп официально не комментировали эту информацию.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и «реанимация» отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании «украинского кризиса».

Напомним, что спикер МИД России Захарова высмеяла заявление президента Зеленского о возможном возвращении России в «Большую семерку»

Источник Reuters
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