Россия обжаловала решение трибунала по крымским активам Ощадбанка

Россия подала апелляцию на решение арбитража в пользу Ощадбанка по крымским активам. При этом в стране-агрессоре заявили, что Ощадбанк как часть бывшего Сбербанка СССР ничего не инвестировал.

Россия обжаловала решение Арбитражного трибунала в Париже, вынесенное 26 ноября 2018 года в пользу украинского государственного Ощадбанка, по иску о компенсации за потерянные в Крыму активы. Сумма присужденной компенсации составила 1,3 млрд долларов плюс проценты, которые будут начисляться до фактической компенсации. Пресс-служба Минюста России сообщила, что апелляция была подана 19 августа 2019 года в тот же трибунал.

«Были обнаружены внутренние документы Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемая инвестиция никогда не защищалась указанным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соглашение не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, которые были сделаны после 1 января 1992 г. При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР. Крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве», – говорится в сообщении.

Напомним, Ощадбанк был первой госкомпанией и первым украинским банком, который выиграл дело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.

Ощадбанк является одним из самых больших украинских банков. По состоянию на март 2014 он имел крупнейшую банковскую сеть на полуострове Крым.