Новости

Захарова высмеяла заявление Зеленского о возможном возвращении России в «Большую семерку»

В МИД России осмеяли заявление Зеленского о G8: «вам подсунули бессмысленный набор букв». Спикер российского внешнеполитического ведомства заявила, что от президента Украины «ждут сигналов».

В Министерстве иностранных дел России осмеяли заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности возвращения РФ в «Большую семерку», написала на своей странице в Facebook спикер МИД России Мария Захарова.

«Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. Зеленский заявил, что подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии». Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв», – написала Захарова.

Спикер российского МИДа заявила, что от Зеленского «ждут сигналов», и не в соцсетях, а в реальности.

СМИ: «Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8,…

Geplaatst door Maria Zakharova op Woensdag 21 augustus 2019

Захарова также написала несколько пунктов «братского ликбеза» для президента Украины о дипломатии и повестке G7.

«Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», – добавила она.

Комментируя заявления о возможном возвращении России в G7, Зеленский заявил, что сикгналом к этому может стать возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль. Только после этих шагов, подчеркнул президент, Россия сможет занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

«С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым по-прежнему оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны», – написал президент Украины на своей странице в Facebook.

З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований,…

Geplaatst door Володимир Зеленський op Woensdag 21 augustus 2019

«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», – подчеркнул Зеленский.

19 августа президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции. По итогам он заявил, что вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма.

Источник POLITua
Тоже интересно
Новости

ГБР расследует дело против ректора КПИ Згуровского

Новости

Меркель, Джонсон и Макрон «похоронили» планы Трампа по возвращения России в G7

Новости

Россия обжаловала решение трибунала по крымским активам Ощадбанка

Новости

«Нафтогаз» запускает новый продукт «Газовый запас» для бытовых потребителей

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

ГБР расследует дело против ректора КПИ Згуровского

Меркель, Джонсон и Макрон «похоронили» планы Трампа по возвращения России в G7

Россия обжаловала решение трибунала по крымским активам Ощадбанка

1 из 1 898