Захарова высмеяла заявление Зеленского о возможном возвращении России в «Большую семерку»

В МИД России осмеяли заявление Зеленского о G8: «вам подсунули бессмысленный набор букв». Спикер российского внешнеполитического ведомства заявила, что от президента Украины «ждут сигналов».

В Министерстве иностранных дел России осмеяли заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности возвращения РФ в «Большую семерку», написала на своей странице в Facebook спикер МИД России Мария Захарова.

«Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. Зеленский заявил, что подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии». Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв», – написала Захарова.

Спикер российского МИДа заявила, что от Зеленского «ждут сигналов», и не в соцсетях, а в реальности.

СМИ: «Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8,… Geplaatst door Maria Zakharova op Woensdag 21 augustus 2019

Захарова также написала несколько пунктов «братского ликбеза» для президента Украины о дипломатии и повестке G7.

«Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски», – добавила она.

Комментируя заявления о возможном возвращении России в G7, Зеленский заявил, что сикгналом к этому может стать возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль. Только после этих шагов, подчеркнул президент, Россия сможет занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

«С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым по-прежнему оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны», – написал президент Украины на своей странице в Facebook.

З березня 2014, після призупинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. Український Крим надалі окупований,… Geplaatst door Володимир Зеленський op Woensdag 21 augustus 2019

«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», – подчеркнул Зеленский.

19 августа президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции. По итогам он заявил, что вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма.