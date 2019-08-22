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Пограничники пресекли незаконный ввоз парашютов из России

Пограничники обнаружили на границе с Россией 10 пакетов с парашютами. Товар пытались незаконно переместить из России в Украину.

21 августа, в рамках проведения специальной пограничной операции «Граница-2019», пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Информацию о возможной незаконной переправке парашютов получил участковый инспектор. Вскоре, патрулируя участок госграницы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевске, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы.

«В них находились парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства», – отметилив в ГПСУ.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности, продолжаются. Также оповещены взаимодействующие структуры.

Источник ГПСУ
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