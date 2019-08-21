Бессмертного смени в Минске экс-посол Украины в ЮАР, Намибии, Замбии и Зимбабве

Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске. Валерий Гребенюк – экс-посол Украины в Южно-Африканской Республик, а так же по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве.

Представителя Украины в политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк, сообщил посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает «Радио Свобода».

Политическая группа сегодня продолжала обсуждать так называемую «формулу Штайнмайера», возможную амнистию и проведение местных и выборов в ОРДЛО, но безрезультатно.

Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины.

Трехсторонняя контактная группа отметила, что объявленный 21 июля режим тишины, несмотря на потери, имеет благоприятное воздействие на ситуацию безопасности в зоне ООС, сообщила на свое странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

На последней встрече ТКГ в Минске украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о завершении разминирования территорий возле моста в Станице Луганской и о готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019.

Отмечается, что до начала восстановительных работ на мосту, нужно демонтировать блокпост НЗФ ОРДЛО. Кроме того, в демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ «Станица Луганская» должен быть одновременным.

Стороны договорились, что все работы по Станично-Луганскому мосту должны проходить в тесной координации со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Одним из приоритетов работы социально-экономической подгруппы также является бесперебойное водоснабжение всей территории Донбасса.

«Все участники подгруппы согласились, что большего внимания требует вопрос возврата украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, поскольку эта проблема является ключевой», – сказано в сообщении Олифер.

По ее словам, дальнейшее бессрочное соблюдение режима тишины особенно важно в контексте начала нового учебного года.

Тристороння контактна група відзначила, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, має сприятливий вплив на… Geplaatst door Darka Olifer op Woensdag 21 augustus 2019

Напомним, Бессмертный присоединился к ТКГ 9 июля, он сменил в группе бывшего посла Украины в США Александра Моцика. Уже 13 августа его оттуда вывели.

В 2015-2016 годах Бессмертный уже был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Он покинул должность из-за разногласий с тогдашним президентом Петром Порошенко.