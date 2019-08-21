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В «Нафтогаз» прокомментировали заявление советника Зеленского о приватизации госкомпании

Руководство «Нафтогаз» отреагировало на предложение советника Зеленского Устенко «убить и расчленить» госкомпанию.

НАК «Нафтогаз Украины», комментируя предложение разделить на части и продавать большие госкомпании-монополисты, заявило, что это не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника, сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба «Нафтогаза».

«Власть, избранная народом, вправе формировать политику в отношении доли государственной собственности и госпредприятий. Мы полностью разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично», – отметили в НАК.

И добавили, что готовы «обсудить с господином Устенко», который и предложил разделять крупные госкопании на части, «выгоду для государства от этого и других вариантов».

В компании напомнили, что «Нафтогаз» генерирует 16% доходов государственного бюджета.

Нафтогаз генерує 16% доходів державного бюджету. Завдяки нашій роботі ситуація з підготовкою до зими в газі зараз є…

Geplaatst door Нафтогаз України – Naftogaz op Woensdag 21 augustus 2019

«Благодаря нашей работе ситуация с подготовкой к зиме в газе сейчас намного лучше, чем в угле. В подземных хранилищах сегодня почти на 3,5 млрд кубометров больше газа, чем в прошлом году. Мы не просим себе специальных тарифов, мы просим рыночные условия», – подчеркнули в НАК.

Кроме того, напомнили в компании, «Нафтогаз взимает с Газпрома 2,84 млрд долл, судится с ним на более 11 млрд долл, требует от Российской Федерации 5,2 млрд долл за украденные активы в Крыму.

И резюмировали: «Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко. Потом, правда, передумала».

Напомним, что накануне советник Зеленского предложил приватизацию «Нафтогаз», «Укрзализныцу» и другие госкомпании.

Источник Пресс-служба «Нафтогаза»
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