«Укроборонпром» уличил в сговоре военный завод и частного поставщика

«Лозовской кузнечно-механический завод» вводит в заблуждение общество и верховного главнокомандующего ВСУ в вопросе изготовления корпусов для БТР-4, заявили в госконцерне «Укроборонпром».

«Информация, распространенная этим предприятием о том, что использование финской бронестали, из которой изготавливают бронетехнику НАТО, якобы приводит к повышению цены на 1 млн грн за один корпус, не соответствует действительности и является проявлением недобросовестной конкуренции», – отметили в «Укроборонпроме».

В госконцерне заявили, что на самом деле экономия только на одном корпусе, который изготавливается из финской бронестали, составляет почти 0,4 млн грн. Следовательно, при серийном производстве БТР-4 говорится о миллионах сэкономленных бюджетных гривен.

«В то же время отмечаем, что из-за позиции 85-го военного представительства Минобороны пока заблокировано использование импортной брони, а следовательно, и производство БТР-4. Потому что реальные мощности «ЛКМЗ» – 1,5 корпуса в месяц, что было засвидетельствовано же военными. Похоже, что в процессе заказа и изготовления БТР-4 происходит заговор военной приемки №85 Минобороны и частного производителя, где военное ведомство готово переплачивать бюджетные средства, чтобы обеспечить кооперацию с определенным частным производителем», – подчеркнули в «Укроборонпроме».

«Подчеркиваем, что только в этом году «ЛКЗМ» повысило цены на изготовлении корпуса в 1,5 раза. Это ощутимо увеличивает стоимость одного БТР-4, изготовленного предприятиями концерна для нужд ВСУ. А в условиях, когда Минобороны отказывается учесть эти факторы в соответствующих документах, дальнейшая деятельность ГП «ХКБМ» предстает перед существенными рисками», – добавляют в сообщении концерна.

Госконцерн напоминает, что военные ведомства 40 стран мира, в том числе стран-членов НАТО, используют бронемашины с финской сталью MiiluxProtection 500.

«Заявления «ЛКМЗ» о том, что финская броня MiiluxProtection 500, предназначена для сейфов выглядит как неудачная шутка или неуместный троллинг. Ведь военные ведомства 40 стран мира, в том числе стран-членов НАТО, используют бронемашины с этой марки стали. Но самое интересное заключается в том, что Минобороны Украины также активно эксплуатирует машины «Козак» и «Варта», изготовленные именно из этой брони. То есть в одном случае военное ведомство закупает изделия из определенной марки стали и вполне удовлетворено ее характеристиками. А в другом – рассказывают устами главы военного представительства №85 Плющакова о металле для сейфов», – отметили в концерне.

В «Укроборонпроме» считают, что сознательное нагнетание негатива против стали финского производителя имеет признаки недобросовестной конкуренции.

«Ведь в Минобороны знают о «болезни» стали 71 – микротрещины, образующиеся при эксплуатации боевых машин. Специалисты «ХКБМ» вынуждены регулярно чинить корпуса в рамках текущих ремонтов, исправляя последствия непрофессионализма частных производителей. В «Укроборонпроме» готовы предоставить соответствующие фотографии корпусов БТР-4, которые подтверждают эти дефекты», – заявили в «Укроборонпроме».

«Подчеркиваем, что «ЛКМЗ» способен производить необходимое количество корпусов. Это подтверждено официальным сообщением 85-го военного представительства Минобороны в адрес концерна. Которое, собственно, и заблокировало использование иностранной брони. Следовательно, предостерегаем уважаемых коллег из «ЛКМЗ» от дальнейшего распространения недостоверной информациии», – подчеркнули в концерне.

Напомним, что соратник Зеленского предлагает реструктуризацию концерна «Укроборонпром».