Церковь Московского патриархата в Украине возила украинскую молодежь в Россию для изучения основ «русского мира», за счет российского бюджета.

Председатель молодежной комиссии Тернопольской епархии УПЦ Московского Патриархата отец Андрей Кинашевський совместно со своим зятем батюшкой Василий Марко 13 июля организовали поездку для молодых прихожан из Кременецкого района Тернопольской области в Российскую Федерацию с целью «обмена опытом между братскими народами», сообщает тернопольский новостной портал «За Збручем».

В число визитеров были включены сына руководителя отдела безопасности Тернопольской епархии Московского Патриархата Дионисия Прокопчук и такую же активную молодежь с пророссийскими взглядами.

Выезд в страны-агрессора осуществлено в рамках проекта Патриарха Русской Православной Церкви Кирилла Гундяева «Содружество православной молодежи», который ежегодно проходит в российском Курске.

Мероприятие, в котором принимают участие представители Московского Патриархата с 8 стран мира, проводится для «объединения молодежи вокруг духовных ценностей и обсуждения отдельных религиозных вопросов». Однако обсуждаемые темы как правило сводятся к пропаганде среди участников съезда пророссийских идей и популяризации «русского мира», сообщает Telegram-канал «Духовний Фронт України».

Свидетельством этого является тематика проведенных в предыдущие годы т. Н. «Круглых столов»: «Единство русского мира», «Влияние православных верующих на единство Русского мира», а также факт активного функционирования организации «Содружества православной молодежи» на территории аннексированной АР Крым псевдогосударств «ЛНР» и «ДНР».

О совместной поездке в Россию вместе со сторонниками церкви Московского патриархата с Тернопольщины уже успели отчитаться в российские и пророссийские масс-медиа, в том числе и из так называемого «ЛНР».

Интересно, что все расходы участников, желающих воспринимать идеи «Русского мира», были оплачены из бюджета Российской Федерации.