Соратник Зеленского предлагает начать реструктуризацию «Укроборонпрома»

Для того, чтобы провести реструктуризацию государственного концерна «Укроборонпром», Украине может понадобиться 4-5 лет, заявил на круглом столе «Ключевые аспекты реформы ОПК в Украине» в Институте Горшенина секретарь Национального инвестиционного совета, член Наблюдательного совета «Укроборонпрома» Давид Арахамия, передает «Левый Берег».

«Вопрос о том, в какие сроки можно провести реструктуризацию «Укроборонпрома», очень сложный. Поскольку там есть т.н. «крутые» активы – от 10 до 24 предприятий. Есть «токсичные» активы, находящиеся в стадии банкротства, но мы не можем их обанкротить из-за законодательных препятствий. И есть «средние» активы, которые полгода могут быть прибыльными, и полгода – убыточными. Если бы это была частная собственность, то реструктуризировать «Укроборонпром» можно было бы за пару лет. Если государственная – то это 4-5 лет. Но это не означает, что 4-5 лет все будет так же, как сейчас, а потом внезапно появится какой-то гениальный план», – сказал Давид Арахамия.

«Это означает, что с первого дня будут определены приоритеты, определены предприятия – «манимейкеры», которые нужно развивать и увеличивать. С другой стороны, можно сделать так, как делают мировые корпорации – создать департамент токсичных активов, определить менеджера и реализовать соответствующую стратегию. Потому что, если сейчас в «Укроборонпром» зайдет новый директор, он физически не сможет заниматься развитием, а будет вынужден заниматься проблемами, которых гораздо больше, чем возможностей для развития. И тогда он просто увязнет в проблемах и через три года выяснится, что развития не было», – добавил он.

По мнению секретаря Национального инвестиционного совета, одной из ключевых проблем украинского ОПК является незащищенность интеллектуальной собственности и разработок наших конструкторов, из-за чего государственный сектор ОПК не имеет возможности развиваться.

«Многие считают, что ОПК – это «Укроборонпром», но это не так. Сейчас 51% поставщиков – это частные компании. В этой отрасли очень много вопросов и «Лига оборонных предприятий имеет много наработок в части изменений в законодательство и экспортных вопросов. И наша общая роль – создать для новой команды видение того, как мы будем step by step решать наболевшие вопросы, чтобы частная отрасль не тормозила, а государственная отрасль не проигрывала. Кейсов, когда на каком-то заводе все прибыльные направления перебирает на себя частная компания, а за убыточные приходится отвечать государственной, сегодня очень много», – подчеркнул Давид Арахамия.

«С одной стороны ты видишь по статистике, что частный сектор развивается, а в итоге выясняется, что это псевдо-частный сектор, использующий ресурсы и наработки государственного. Я считаю, что первая проблема нашей отрасли сегодня – это полный беспорядок с интеллектуальной собственностью государства. Все, что сейчас продается за рубеж, базируется на наших конструкторах и их наработках. А они сегодня не защищены, нет патентов. Сегодня звучат предложения о создании множества совместных предприятий в этой отрасли», – отмечает он.

Но интеллектуальная часть, которая может быть нашим вкладом в совместные предприятия, никак не оценена и это может привести к серьезным проблемам. Решать этот вопрос нужно так, как это делается во всем мире. Во-первых, регистрировать, во-вторых, правильно оценивать и корпоратизировать. Делать аудит, и потом говорить: мы, Украина, сторона «А», которая дает 100 миллионов долларов в виде данной разработки, и, например, США, сторона «Б», которые дают деньги, создаем совместное предприятие. Тогда это будет нормальный мировой опыт», – резюмирует Арахамия.

Напомним, что советник президента Владимира Зеленского и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что крупные государственные компании-монополисты, в частности АО Укрзализныця и НАК Нафтогаз, нужно разделить на части и продать.