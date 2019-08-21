Получившие от Зеленского гражданство грузины задержаны за вооруженное нападение и разбой

Трое иностранцев, задержанных на днях в Бориспольском районе Киевской области по подозрению в разбое, оказались бывшими высокопоставленными сотрудниками МВД Грузии, получившими недавно украинское гражданство.

Задержание злоумышленников, которые имели вид на жительство в Украине, произошло 18 августа, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

«Трое злоумышленников в масках ворвались в один из домов садового кооператива в с. Артемовка Бориспольского района. Там они напали на хозяина, его жену и связали их. Затем нападавшие похитили ценные изделия, крупную сумму денег, завладели автомобилем «Лексус» и с награбленным имуществом поехали в неизвестном направлении. Полицейские задержали злоумышленников во время проведения оперативных мероприятий на трассе Киев-Борисполь», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что «иностранцы 33, 41 и 43-летнего возраста имели вид на жительство в Украине и в этот день собирались улететь к себе на родину».

По данным правоохранителей, в ходе обыска по месту жительства задержанных были обнаружены гранаты, пистолеты и автоматы.

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«О задержании иностранцев проинформированы МИД Украины и посольство Грузии. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения иностранцам и избрании им меры пресечения», – указано в сообщении полиции.

Каких-либо других подробностей ни пресс-служба областного управления Нацполиции, ни ее руководитель Андрей Небитов, который также прокомментировал инцидент, не сообщили.

В то же время, как сообщило 20 августа ИА «Новости-Грузия», все трое задержанных ранее работали в МВД Грузии и покинули территорию страны в 2013 года после смены власти.

Так, по данным агентства, были задержаны 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.

«Мириан Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Левани Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом», – говорится в сообщении.

В МВД Грузии информацию о задержании под Киевом своих бывших коллег подтвердили, отметив, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования данного дела.

Ситуацию также прокомментировал известный блогер Андрей Шор, сделав особый акцент на наличии у задержанных вида на жительство в Украине. Блогер напомнил, что в конце июня президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, воевавшим против пророссийских боевиков на Донбассе.

Украинское гражданство от Зеленского приводит к успеху.28 июня 2019"Зеленский предоставил украинское гражданство 14… Geplaatst door Андрей Шор op Dinsdag 20 augustus 2019

Как оказалось, среди них присутствуют Тенгиз Занадзе и Левани Хуцишвили. С соответствующим указом президента можно ознакомиться на сайте интернет-представительства президента Украины.

По состоянию на 09.50 на сайтах МИД Украины и посольства Грузии в Украине комментариев относительно задержания бывших сотрудников грузинского МВД, получивших украинское гражданство, нет.

Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. На сей раз в списке оказались восемь человек.

Кроме того, 13 августа Зеленский упростил процедуру предоставления украинского гражданства россиянам.