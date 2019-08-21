В России заговорили о выдаче Украине пятерых политзаключенных

Российские масс-медиа сообщили о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных/ Официального подтверждения этой информации нет.

Пятеро граждан Украины, осужденные в Российской Федерации и доставленные в московский следственный изолятор «Лефортово», могут быть выданы на родину для отбывания наказания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ», – рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что «в настоящее время обсуждается формат этой процедуры».

Официального подтверждения этой информации не было. Но накануне правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. По данным «Мемориала», 20 августа в СИЗО «Лефортово» приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Ранее российский адвокат Дмитрий Динзе сообщил на своей странице в Facebook, что не может найти место пребывания украинского политзаключенного активиста Владимира Балуха, которого ранее вывезли из российской колонии № 4 города Торжок Тверской области.

«Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он уехал в Москву. Поэтому распространителей информации о прибытии Балуха в Москву по типу «зуб даю» прошу не воспринимать всерьез», – написал Динзе.

В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная… Geplaatst door Дмитрий Динзе op Maandag 19 augustus 2019

По его информации, в СИЗО № 2 Москвы Балуха нет.