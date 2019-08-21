Пропажа двух женщин из Броваров оказалось инсценировкой правоохранителей

Две женщины, которые пропали по дороге из Броваров в Киев, на самом деле никуда не пропадали. Их исчезновение было инсценировкой правоохранительных органов для предотвращения убийства, говорится на сайте Национальной полиции.

«Во время успешной спецоперации, а именно инсценировки убийства, которую совместно провели сотрудники СБУ, милиции и прокуратуры Киевской области правоохранители вышли на группу заказчиков преступления. Задержали четырех подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 тысяч долларов США. Спецоперация закончилась удачно – мать и дочь остались живы», – заявили полицейские.

Заказчиком считается владелец промышленно-строительной компании из Броваров, бывший муж одной из женщин, с которой он судится за имущество после развода. В СБУ уточнили, что у них был совместный бизнес, недвижимость и даже частный самолет. По данным источников «Обозревателя», это Александр Головач, директор предприятия УМБР по производству тротуарной плитки и владелец компании «АНГ Патриот Украина» по производству легких самолетов «Patriot».

Для предотвращения убийства силовики вывели посредника на условного киллера, а потом сделали постановочные фотографии и обнародовали информацию про исчезновение женщин.

Впоследствии правоохранители задержали по подозрению в преступлении организатора убийства, посредника и их жен. Часть денег, которые предназначались киллерам, нашли во время обысков.

Задержанные подозреваемые в организации заказного убийства. Задержанные подозреваемые в организации заказного убийства. Задержанные подозреваемые в организации заказного убийства. Пред 1 из 3 След

Напомним, что 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать Надежда Головач выехали в направлении Киева около 20 часов вечера в субботу. В воскресенье в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковской. Он сообщил, что женщины перестали выходить на связь через полчаса после выезда.

Утром 19 августа полицейские нашли их автомобиль. Он был брошен на территории Броварского района.

В салоне нашли водительское удостоверение, документы на транспортное средство, личные вещи пропавших женщин. Во время осмотра на автомобиле нашли отпечатки пальцев и биологический образцы.

Тогда сообщалось, что женщин не нашли.