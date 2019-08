Трамп хочет вернуть Путина в состав «Большой семерки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «определенно» может поддержать возвращение России в состав «Большой семерки». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, сообщает «France Presse».

Говоря о перспективе возвращения России в G7, Трамп подверг критике своего предшественника Барака Обаму, который, по его словам, инициировал изгнание Москвы из состава «Большой восьмерки» – так называлась организация, когда в ее состав входил российский президент Владимир Путин, отмечает Голос Америки.

«Думаю, присутствие России в G7 было бы более уместно», – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

По его словам, Обама изгнал Путина из состава группы, «потому что [Путин его] перехитрил». Президент США добавил, что группа «должна стать «Большой восьмеркой», потому что многие вопросы, которые мы там обсуждаем, имеют отношение к России», «Большой восьмерке».

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев предложил расширить «Большую семерку» (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай, сообщает «Интерфакс».

«На мой взгляд, возвращения России в «семерку» имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки «семь против одного». А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительную модернизацию данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?»– отметил Косачев.

По мнению сенатора, с учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику Китай и Индию стоит подключить к этому формату, но эти страны, в отличие от России, в G7 никогда и не приглашали.

Президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят пригласить Россию к участию в саммите стран «Большой семерки» в 2020 году, сообщает журналистка «CNN» Кайли Этвуд со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США.

Scoop: Trump & Macron spoke over the phone today & agreed they wanted to invite Russia to the G7 next year, a sr admin official said. Trump is expected to broach the topic w/ world leaders at the G7. Today Trump told reporters it would be “appropriate” for Russia to re-enter G7.

— Kylie Atwood (@kylieatwood) August 21, 2019