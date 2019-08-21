Трамп хочет вернуть Путина в состав «Большой семерки»

Трамп выступил за возвращение России в «Большую семерку». Формат «Большой восьмерки» сократился до G7 после агрессии РФ против Украины. В России заявляют о необходимости расширения G7 до G10.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «определенно» может поддержать возвращение России в состав «Большой семерки». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, сообщает «France Presse».

Говоря о перспективе возвращения России в G7, Трамп подверг критике своего предшественника Барака Обаму, который, по его словам, инициировал изгнание Москвы из состава «Большой восьмерки» – так называлась организация, когда в ее состав входил российский президент Владимир Путин, отмечает Голос Америки.

«Думаю, присутствие России в G7 было бы более уместно», – сказал Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

По его словам, Обама изгнал Путина из состава группы, «потому что [Путин его] перехитрил». Президент США добавил, что группа «должна стать «Большой восьмеркой», потому что многие вопросы, которые мы там обсуждаем, имеют отношение к России», «Большой восьмерке».

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев предложил расширить «Большую семерку» (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай, сообщает «Интерфакс».

«На мой взгляд, возвращения России в «семерку» имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки «семь против одного». А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительную модернизацию данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?»– отметил Косачев.

По мнению сенатора, с учетом масштабов экономик и влияния на мировую политику Китай и Индию стоит подключить к этому формату, но эти страны, в отличие от России, в G7 никогда и не приглашали.

Президенты США и Франции в телефонном разговоре во вторник договорились, что они хотят пригласить Россию к участию в саммите стран «Большой семерки» в 2020 году, сообщает журналистка «CNN» Кайли Этвуд со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США.

Scoop: Trump & Macron spoke over the phone today & agreed they wanted to invite Russia to the G7 next year, a sr admin official said. Trump is expected to broach the topic w/ world leaders at the G7. Today Trump told reporters it would be “appropriate” for Russia to re-enter G7. — Kylie Atwood (@kylieatwood) August 21, 2019

Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Позже во вторник высокопоставленный представитель администрации заявил «CNN», что Трамп и Макрон во вторник договорились в телефонном разговоре, что они хотят пригласить Россию на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что возможность восстановления формата G8 лидеры обсудят в эти выходные на встрече G7.

Телефонный разговор был запланирован для общего обсуждения встречи G7 во Франции, которая начнется в субботу. По словам источника, именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году, и Трамп согласился. США будут принимать саммит G7 в 2020 году.

Пока не ясно, чем закончится процесс принятия решения о возвращении РФ и действительно ли она может оказаться за столом переговоров в следующем году.

Согласно источнику, некоторые представители Белого дома считают, что это хитрость Макрона, чтобы именно Трамп публично заявил о своей позиции и дал толчок возвращению России. По словам источника, Франция хочет нормализовать отношения с Россией.

В 2014 году из-за агрессии России против Украины участники G8 приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, проведя его в Брюсселе без участия России. Таким образом, формат «Большой восьмерки» сократился до G7.

Группа семи (G7) – объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения России объединение получило название Группа восьми G8.