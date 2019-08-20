В «Слуге народа» определили численность членов комитетов Верховной Рады

Партия «Слуга народа» пренебрегла решением первого заседания подготовительной группы и определила по своему усмотрению, сколько депутатов будет в каждом комитете Верховной Рады, сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

В комитете по евроинтеграции будет работать не более семи нардепов.

«Презрев общим решением относительно предельного размера комитетов на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что в комитете по евроинтеграции должно быть не не менее, а не более, чем семь (!) человек», – пишет вице-премьер.

Чергове "нововведення" від партії, яка вже за тиждень займе більшість депутатських крісел у Верховній Раді, а також у… Geplaatst door Ivanna Klympush-Tsintsadze op Dinsdag 20 augustus 2019

«В то же время в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, должно работать 20 депутатов», – добавила она.

Другие фракции могли предложить в комитет по евроинтеграции большее количество депутатов. Однако его численность была установлена ​​в соответствии с количеством от «Слуги народа» – 4 депутата.

В «Слуге народа» намерены сохранить большинство во всех комитетах без исключения. Это означает, что с 4 представителями «Слуги народа» в евроинтеграционном комитете для других фракций в нем остается только 3 места.

Депутат Ирина Геращенко в комментарии «Европейской Правде» заявила, что идея «Слуги народа» была одобрена на уровне подгруппы, которая готовит финальное решение. Впрочем, принятие этого проекта не подтверждают официально. О нем известно только со слов нескольких нардепов.

Кроме того, согласно распределению «Слугой народа» народных депутатов по комитетам, в шести из них у партии Святослава Вакарчука «Голос» нет ни одного представителя.

Напомним, что 9 августа народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов – 7 и 31.