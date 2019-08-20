У Зеленского заговорили о приватизации «Укрзализныцы» и «Нафтогаза»

Советник Зеленского считает, что «Укрзализныцю» и «Нафтогаз» нужно разделить и продать. В управлении государства стоит оставить лишь стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи.

Советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что крупные государственные компании-монополисты, в частности АО Укрзализныця и НАК Нафтогаз, нужно разделить на части и продать. Он заявил об этом в эфире «Радио НВ», передает «Бизнес НВ».

«Как можно сдвинуть наше судно с густой мели, на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Существующие монстры должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК «Нафтогаз», «Укрзализныцу». Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, например, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, должны просто уйти», – сказал Устенко.

Он считает, что УЗ нужно разделить и продать, оставив в управлении государства лишь стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи. При этом «Укрспирт», по его мнению, должен быть полностью приватизирован, а в ГПЗКУ смысловой нагрузки в принципе не существует.

«Я не воспринимаю все эти разговоры – не смейте говорить о приватизации, когда мы находимся на нижнем пике экономического цикла. Это правда, но, во-первых, никто не сказал, что завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности. Там тоже есть угрозы и серьезные риски. Но что для нас лучше? Ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс?» – добавил советник президента.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что поддержит масштабную приватизацию и считает, что государству не нужны непрофильные активы.

16 января Кабинет министров утвердил перечень объектов большой приватизации на 2019 год. Госбюджет предусматривает поступление от приватизации 17 млрд гривен.