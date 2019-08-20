Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Вовка

Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре во временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.

«Высший совет правосудия постановил: в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева Вовка Павла Вячеславовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности отказать», – сообщили в ходе заседания.

Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что сложил полномочия председателя суда пока идет расследование Генеральной прокуратуры.

Судья пояснил, что должность председателя суда включает в себя, помимо всего прочего, определенные представительские функции. Пока же Волк хочет сосредоточиться на вопросе защиты. Обязанности главы суда временно исполняет Владимир Келеберда.

«С 1 августа, если я не ошибаюсь, я сложил полномочия председателя по собственному желанию… Учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю, у меня нет времени выполнять эти функции. Я хочу сосредоточиться на вопросе защиты своей правопозиции», – заявил Вовк.

Напомним, что два члена Высшего совета правосудия приходили на Банковую перед рассмотрением дела Вовка. Получили ли они там определенные указания именно по рассмотрению ходатайств перед сегодняшним заседанием ВСП – не известно. Адвокат Вовка подготовил ходатайство о закрытом режиме заседания ВСП.