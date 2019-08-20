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Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Вовка

Вовк заявил, что сложил полномочия председателя суда пока идет расследование Генеральной прокуратуры.

Высший совет правосудия отказал Генеральной прокуратуре во временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства.

«Высший совет правосудия постановил: в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева Вовка Павла Вячеславовича от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности отказать», – сообщили в ходе заседания.

Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что сложил полномочия председателя суда пока идет расследование Генеральной прокуратуры.

Судья пояснил, что должность председателя суда включает в себя, помимо всего прочего, определенные представительские функции. Пока же Волк хочет сосредоточиться на вопросе защиты. Обязанности главы суда временно исполняет Владимир Келеберда.

«С 1 августа, если я не ошибаюсь, я сложил полномочия председателя по собственному желанию… Учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю, у меня нет времени выполнять эти функции. Я хочу сосредоточиться на вопросе защиты своей правопозиции», – заявил Вовк.

Напомним, что два члена Высшего совета правосудия приходили на Банковую перед рассмотрением дела Вовка. Получили ли они там определенные указания именно по рассмотрению ходатайств перед сегодняшним заседанием ВСП – не известно. Адвокат Вовка подготовил ходатайство о закрытом режиме заседания ВСП.

Источник POLITua
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