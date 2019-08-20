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Оккупанты использовали беспилотник для обстрела позиции Объединенные силы

В понедельник, 19 августа, российские террористы на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции. Ранение получил один украинский военнослужащий.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» захватчики обстреляли укрепления Объединенных сил возле Новотроицкого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Талаковки – из автоматического гранатомета, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, на своей странице в Facebook.

В районе Павлополя террористы применили беспилотный летательный аппарат, оснащенный гранатометным выстрелом ВОГ-25. В результате обстрела 1 военный получил ранение. Кроме того, в Павлополе российские наемники обстреляли Объединенные силы из автоматического гранатомета.

Рядом с Лебединским оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Опытного – били с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Зведення станом на 07:00 20 серпня 2019 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення19 серпня збройні формування Російської…

Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Maandag 19 augustus 2019

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты обстреляли украинские позиции невдалеке от Светлодарска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток 20 августа покупанты обстреляли Объединенные силы в районе ответственно

Источник Пресс-служба штаба ООС
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