СБУ расследует дело о переходе телеканала «112 Украина» под влияние Медвкедчука

СБУ открыла дело о смене владельца «112 Украина» в 2018 году. Телеканал хотят вывести из сферы влияния Медведчука.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство, которое касается смены владельца телеканала «112 Украина» в 2018 году, пишет издание «theБабель» со ссылкой на свои источники.

Сделано это по заявлению бывшего номинального владельца телеканала Андрея Подщипкова, который недавно вернулся в Украину и пожаловался на рейдерский захват.

Дело квалифицировали по ст.206 Уголовного кодекса (противодействие законной хозяйственной деятельности). В рамках следствия СБУ просит Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества канала. Если это будет сделано, «Агентство по розыску и менеджменту активов» сможет передать телеканал в управление компании, которая выиграет соответствующий конкурс.

По данным издания, за видеообращением Подщипкова и уголовным производством в отношении «112 Украина» стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Его цель – получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния близкого друга Владимира Путина Медведчука.

Напомним, в апреле 2018 года бенефициаром телеканала «112 Украина» стал гражданин Германии Эдуард Катц, который, скорее всего, был подставным лицом. В декабре того же года Катц продал канал нардепу Тарасу Козаку, приближенному к Виктору Медведчуку.

Под брендом «112 канал» скрываются шесть телерадиокомпаний: ТРК «112 ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер-ТВ», «Новый формат», «Ариадна-ТВ», «Лидер-ТВ».

На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других телекомпаний в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал «112 Украина».