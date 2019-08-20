В России отключили несколько станций радиационного контроля после взрыва в Неноксе

После взрыва ядерного двигателя в РФ отключили четыре станции замера радиации. Российские власти объяснили отсутствие отчетов «проблемами со связью».

После взрыва ядерного ракетного двигателя в России отключили четыре станции, которые должны отслеживать уровень ядерной радиации, пишет издание «The Wall Street Journal», ссылаясь на слова Лассина Зербо.

Это исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Накануне стало известно, что через два дня после взрыва в воинской части в поселке Ненокса пропали данные от станции в Дубне (120 км от Москвы) и Кирове. Кроме того, отключены станции в Залесово (Алтайский край) и Билибино (Чукотка). Российские власти объяснили отсутствие отчетов «проблемами со связью».

При этом станция мониторинга в Уссурийске продолжает работать.

Во всем мире действуют сотни мониторинговых станций, которые следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, который запрещает тестировать ядерное оружие по всему миру.

Напомним, что 8 августа на территории российского военного полигона возле поселка Ненокса в 40 км от Северодвинска произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников «Росатома».

В районе Неноксы проводятся испытания оружия, в том числе баллистических и крылатых ракет, используемых российским флотом.

После взрыва на сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона.