Вместо парада на День Независимости военные получат денежные премии

Полторак пообещал премии военнослужащим ВСУ ко Дню Независимости. Премии будут варьироваться от одной до двух тысяч гривен.

Министр обороны Степан Полторак подписал указ, согласно которому украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости. Министр обороны сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысячи гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке – по 2 тысячи гривен», – пишет Полторак.

Підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних Сил з нагоди відзначення 28 річниці Незалежності… Geplaatst door Степан Полторак op Dinsdag 20 augustus 2019

Напомним, что в начале июля Владимир Зеленский заявил, что решил отменить военный парад ко Дню Независимости, а сэкономленные средства направить на премии для военных.

Бывший президент Петр Порошенко назвал такое решение своего преемника «не слишком дальновидным».

Позже глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что в 2019 годуДень Независимости будут праздновать в новом формате: по его словам, состоится шествие достоинства, в котором примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство страны.

В ОПУ также заявили, что в плане мероприятий 24 августа – чествование памяти погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.

Режиссером мероприятия стал бывший бизнес-партнер Зеленского Алан Бадоев вместе с хореографом Еленой Коляденко.

Военные парады в разных формах на День Независимости проходили, начиная с 2001 года. Иногда с участием военной техники, иногда – без. В некоторые годы по Крещатику шагали только военные музыканты.

Однако, только беглый президент Виктор Янукович полностью отказался от проведения военных парадов в 2011-2013 годах. Такое решение он аргументировал намерением направить средства на социальную защиту населения.

Пятый президент Петр Порошенко возобновил проведение парада на День Независимости. А прошлогодний парад стал крупнейшим за годы независимости. Участие в нем впервые приняли женщины-военнослужащие и армейская авиация.