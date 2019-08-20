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Отстранение от должности судьи Вовка могут рассмотреть в закрытом режиме

Два члена Высшего совета правосудия приходили на Банковую перед рассмотрением дела Вовка. Получили ли они там определенные указания именно по рассмотрению ходатайств перед сегодняшним заседанием ВСП – не известно. Адвокат Вовка подготовил ходатайство о закрытом режиме заседания ВСП.

Адвокат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка попросил Высший совет правосудия (ВСП) в закрытом режиме рассматривать вопрос его отстранения от должности, сказал на заседании адвокат Михаил Ильяшев, передает «Левый Берег».

Ильяшев отметил, что защита подготовила ходатайство о закрытом режиме заседания ВСП.

В то же время председатель совета Владимир Говоруха сказал, что это ходатайство будет рассмотрено после заявленных прокурором отводов.

Так, прокурор Юлия Малашич заявила отвод двум членам ВСП, в частности Олегу Прудивусу, из-за наличия информации об их дружественных отношениях с Вовком.

Cегодня Высший совет правосудия рассматривает ходатайство заместителя генпрокурора Сергея Кизя о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченка, а также судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

Два члена Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посещали Офис Президента перед сегодняшним заседанием ВСП, на котором рассмотрят вопрос об отстранении от должности главы Окружного административного суда Павла Вовка, написал на своей странице в Facebook общественный активист Роман Ратушный.

Он отметил, что Овсиенко и Говоруху 15 августа наблюдали в Офисе Президента.

«Это не просто члены ВСП, а докладчики на заседании ВСП по рассмотрению ходатайств об отстранении Павла Вовка Игоря Погрибниченко и Ивана Щепитко от правосудия», – написал Ратушный.

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Geplaatst door Roman Ratushnyy op Donderdag 15 augustus 2019

Активист также задался вопросом о правдивости информации, что эти люди приглашались именно к главе АП Андрею Богдану.

«Правда ли, что там они получили определенные указания именно по рассмотрению этих ходатайств? Правда ли, что Богдан дал понять, что отстранение от правосудия столь важных судей – дело не БОГданоугодна?», – добавил Ратушный.

Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

Позже стало известно, что Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Вовка. Сам Вовк заявил, что сложил полномочия председателя суда пока идет расследование Генеральной прокуратуры.

Источник Левый Берег POLITua
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