Отстранение от должности судьи Вовка могут рассмотреть в закрытом режиме

Два члена Высшего совета правосудия приходили на Банковую перед рассмотрением дела Вовка. Получили ли они там определенные указания именно по рассмотрению ходатайств перед сегодняшним заседанием ВСП – не известно. Адвокат Вовка подготовил ходатайство о закрытом режиме заседания ВСП.

Адвокат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка попросил Высший совет правосудия (ВСП) в закрытом режиме рассматривать вопрос его отстранения от должности, сказал на заседании адвокат Михаил Ильяшев, передает «Левый Берег».

Ильяшев отметил, что защита подготовила ходатайство о закрытом режиме заседания ВСП.

В то же время председатель совета Владимир Говоруха сказал, что это ходатайство будет рассмотрено после заявленных прокурором отводов.

Так, прокурор Юлия Малашич заявила отвод двум членам ВСП, в частности Олегу Прудивусу, из-за наличия информации об их дружественных отношениях с Вовком.

Cегодня Высший совет правосудия рассматривает ходатайство заместителя генпрокурора Сергея Кизя о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченка, а также судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитко в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

Два члена Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посещали Офис Президента перед сегодняшним заседанием ВСП, на котором рассмотрят вопрос об отстранении от должности главы Окружного административного суда Павла Вовка, написал на своей странице в Facebook общественный активист Роман Ратушный.

Он отметил, что Овсиенко и Говоруху 15 августа наблюдали в Офисе Президента.

«Это не просто члены ВСП, а докладчики на заседании ВСП по рассмотрению ходатайств об отстранении Павла Вовка Игоря Погрибниченко и Ивана Щепитко от правосудия», – написал Ратушный.

Судові процеси по Протасовому яру є надійним лакмусом правової реформи Володимир Зеленський. Саме в Окружному адмінсуді… Geplaatst door Roman Ratushnyy op Donderdag 15 augustus 2019

Активист также задался вопросом о правдивости информации, что эти люди приглашались именно к главе АП Андрею Богдану.

«Правда ли, что там они получили определенные указания именно по рассмотрению этих ходатайств? Правда ли, что Богдан дал понять, что отстранение от правосудия столь важных судей – дело не БОГданоугодна?», – добавил Ратушный.

Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

Позже стало известно, что Высший совет правосудия отказался отстранить скандального судью Вовка. Сам Вовк заявил, что сложил полномочия председателя суда пока идет расследование Генеральной прокуратуры.