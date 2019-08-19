Путин заявил, что не существует альтернативы «нормандскому формату» переговоров по Донбассу

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» переговоров по Донбассу не существует, однако есть ряд вопросов, которые нужно решить перед организацией саммита, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше, безусловно добиваться, идти к этой цели», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что существует ряд вопросов, по которым необходимо договориться. «По моему мнению, альтернативы «нормандскому формату» не существует. И, безусловно, мы будем его поддерживать», – отметил Путин.

Президент РФ напомнил, что в 2016 году был достигнут компромисс и фактически была видоизменена имплементация украинского закона об особом статусе Донбасса.

Он отметил, что тогда закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов выборов соответствующими структурами ОБСЕ. «Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией», – сказал Путин, говоря о нерешенных вопросах.

Путин заявил, что проинформирует своего французского коллегу Эмманюэля Макрона о контактах с новым главой Украины Владимиром Зеленским, которые вселяют определенный оптимизм: «Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм».

Напомним, 7 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Зеленский рассказал ему о гибели четырех украинских военных возле Павлополя и о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.В ответ лидер Франции согласился с необходимостью встречи лидеров «нормандской четверки», чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, который продолжается несмотря на перемирие.

Сегодня в рамках рабочего визита президент РФ Владимир Путин прилетел во Францию для встречи с ее лидером Эммануэлем Макроном. Лидер Франции заявил, что вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» и нормализации отношений между Россией и Евросоюзом зависит от урегулирования украинского кризиса.