Россия продолжает проводить военные учения в оккупированном Крыму

Россия проводит в оккупированном Крыму военно-штабные учения. К тренировке привлечены Крымская и Новороссийская военно-морские базы.

Россия проводит в оккупированном Крыму командно-штабные учения по управлению силами подразделений Черноморского флота, сообщило Министерство обороны России.

«Сегодня в соответствие с ранее утвержденным планом на Черноморском флоте (ЧФ) началась совместная командно-штабная тренировка», – сказано в сообщении военного ведомства.

В ходе учений отрабатываются «действия по управлению силами флота при приведении их в высшие степени готовности, организация взаимодействия соединений и воинских частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове».

К учениям привлечены органы военного управления флота, военно-морские базы в Новороссийске и оккупированном Крыму, основные корабельные и береговые соединения, а также части морской авиации Черноморского флота.

В августе 2019 года стало известно, что Российские военные в Крыму в 2017 году случайно запустили управляемую ракету класса «воздух – земля».

Двое техников на военном аэродроме возле города Саки осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, сообщило в субботу 17 августа российское издание «КоммерсантЪ». В ходе работ произошло случайное срабатывание, в результате которого авиационная ракета класса «воздух-поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одну аналогичную ракету.

В отношении военных завели дело по ч. 1 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).