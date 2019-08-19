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Украина призывает Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа

Президент Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа. Он обратился с таким призывом к премьеру Израиля Нетаньяху.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Он заявил об этом журналистам, передает «Интерфакс-Украина».

«Наши народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим… Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа», – сказал Зеленский после встречи с Нетаньяху.

Напомним, в мае петиция к Бундестагу о признании Голодомора геноцидом набрала необходимое количество голосов.

Первой страной, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев, стала Канада, еще в 2008 году.

Источник Интерфакс-Украина
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