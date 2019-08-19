Глава Госкино Ильенко подал в отставку

Он назвал «завершенной» свою миссию на посту главы агентства.

19 августа глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко записал видеообращение, где объявил, что подает в отставку. Глава Госкино сообщил об этом на своем канале в YouTube.

«Я не хочу превращать борьбу за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена, это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию», – говорится в заявление Ильенко.

Он добавил, что это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя.

Свою миссию на посту главы агентства Ильенко назвал завершенной. По его словам, за пять лет киноотрасль в Украине достигла лучших показателей за годы Независимости.

Дальнейшую деятельность Ильенко также связывает с кинематографом.

Напомним, что в начале июля глава Госкино призвал президента Владимира Зеленского лично не допустить показа сериала «Сваты» на телеканале «1 + 1».

В видеообращении глава Госкино отмечает, что в эфир «1 + 1» вернулись «Сваты».

«Вернулись в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины», – уточнил он.

Ильенко напомнил, что в 2017 году российского актера Федора Добронравова внесли в «черный список» в Украине – и разрешение на прокат фильма отменили.

Суд сослался на то, что в СБУ неправильно составили справку о том, что Добронравов составляет угрозу национальной безопасности Украины.

Ильенко сообщил: «Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала «1+1» с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты», который недавно проходил оценку экспертной комиссии».

«Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал – и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством», – сказал он.

«Я глубоко убежден, что вопрос «Сватов» выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической», – заявил Ильенко.

Он обратился к Зеленскому: «Господин Владимир, Вы уже не являетесь продюсером сериала «Сваты», не являетесь его производителем – сегодня Вы президент Украины».

«Я считаю, что именно Вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства», – заявил Ильенко.

«Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение – и присутствие этого сериала в прокате «Плюсов» будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, в чем для Вас приоритет», – сказал он.

Ильенко добавил: «Я от Вашего окружения знаю, что Вы очень эмоционально и болезненно восприняли запрет «Сватов» в 2017 году – и это стало толчком к тому, что Вы начали бороться за должность президента».

«Но не повторяйте ошибок ваших предшественников. Сериал «Сваты» – это ваша «Липецкая фабрика». И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотра этого сериала, ведь и конфеты «Рошен» с восторгом и наслаждением ела вся Украина», – заявил глава Госкино.