Среди погибших при пожаре в одесской гостинице был ребенок и иностранный гражданин

К настоящему времени опознаны шестеро погибших из девяти. Выявлено, что при пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии.

Среди погибших в результате пожара в одесской гостинице «Токио Стар» – гражданка Австралии, а также ребенок, сообщил на аппаратном совещании мэр города Геннадий Труханов, https://dumskaya.net/news/opoznany-tela-shesteryh-pogibshih-v-otele-tokio-102094/.

«Опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре в одесском отеле «Токио Стар»… Среди них – пятеро украинцев: двое жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что среди погибших – ребенок.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная,1, в бывшем здании трамвайного депо. В результате погибли девять человек (восемь на месте, еще один – в машине скорой помощи). 10 человек пострадали, среди которых – двое иностранцев и ребенок. Основная версия пожара – короткое замыкание в электрощитовой.

После трагедии премьер-министр Владимир Гройсман распорядился провести «масштабные проверки» гостиниц и санаториев.

Президент Владимир Зеленский через несколько часов после пожара пообещал, что владелец гостиницы Вадим Черный будет привлечен к ответственности. 17 августа Черного задержали, ему вменяют нарушение требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей. Кроме владельца, полиция также задержала еще троих человек – управляющая другим отелем и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом.