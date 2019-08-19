Гривна начала новую финансовую неделю с укрепления курса

После снижение курса гривны по отношению к доллару на прошлой недели, гривна опять укрепляет свои позиции.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 18 копеек, установив его на 19 августа на уровне 25,14 гривны за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,84 гривни (на 16 августа – 28,23 гривни).

Напомним, что 16 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,16 – 25,19 гривны за доллар.

НБУ ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 16 августа на уровне 25,32 гривны за доллар.