Разумков не планирует продолжать традицию необщения с российскими масс-медиа

Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка. В то же время, глава президентской партии «Слуга народа»не ответил, продолжится ли нынешняя культурная политика в отношении России.

Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка «механизмом пряника», при этом, не ответив на вопрос о сохранении существующей культурной политики в отношении России. Он рассказал об этом в интервью «Новому Времени».

«Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя», – заявил Разумков, отвечая на вопрос о своих предпочтениях.

На вопрос, означает ли это, что та культурная политика, которую проводило правительство Порошенко, в том числе языковые квоты, запрет российских соцсетей, ограничение книжной продукции из России, прекратится, Разумков не ответил.

«Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент», – заявил вместо этого он.

Разумков также отметил, что не планирует продолжать традицию украинских чиновников не общаться с российскими СМИ.

«Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране», – заявил Разумков, который недавно дал интервью российскому изданию «КоммерсантЪ».

Напомним, что при президентстве Петра Порошенко на радио и телевидении были введены квоты для поддержки государственного языка, а также Верховная Рада успела принять закон о языке, согласно которому украинский является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.

Из-за гибридной войны России против Украины и пропагандистской работы российских каналов в Украине создали Министерство информационной политики, а ряд российских ресурсов и соцсетей запретили.

После парламентских выборов Разумков заявил, что будет говорить в Верховной Раде на украинском, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.

Ранее Разумков заявлял также, что будет публично разговаривать на русском, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма – чтобы ни у кого не возникло желания защищать его от «притеснений».