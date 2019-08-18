Нетаньяху рассказал о целях своего визита в Киев

Нетаньяху намерен обсудить с Зеленским ЗСТ и пенсионное соглашение. Премьер Израиля рассказал о деталях предстоящего визита в Украину.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в ходе официального визита в Украину обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение. Он сделал такое заявление для журналистов перед вылетом в Украину.

Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что «сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами». По его убеждению, эту связь нужно укреплять.

«Я намерен обсудить с президентом Украины создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами», – отметил Нетаньяху.

מחזקים את היחסים עם אוקראינה! מחזקים את היחסים עם אוקראינה! (וידאו: איתי בית און, לע״מ) Geplaatst door ‎Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו‎ op Zondag 18 augustus 2019

Напомним, 19 августа Нетаньяху посетит Украину. Это будет первый приезд премьер-министра Израиля в нашу страну, прошлый состоялся еще в марте 1999 года.