В Умани поймали сбежавшего от СБУ наркобарона

Сильвера в ближайшее время экстрадируют в Израиль. СБУ так же задержала трех своих сотрудников, которых подозревают в содействии побегу наркобарона при депортации.

СБУ заявляет, что побегу наркобарона Амоса Дов Сильвера во время его экстрадиции в аэропорту «Борисполь» могли помочь трое сотрудников службы. Сейчас силовиков и наркобарона задержали, сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу Сильвера из аэропорта «Борисполь» во время экстрадиционных мероприятий», – говорится в сообщении.

В СБУ также сообщили, что задержали и самого наркобарона. Его поймали в 9.00 утра субботы в Умани, куда он выехал из Борисполя после побега.

В ближайшее время Сильвера планируют экстрадировать в Израиль.

Сотрудники СБУ, отвечающих за экстрадицию, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

СБУ проводит служебное расследование по факту побега из аэропорта «Борисполь» израильтянина Амоса Дов Сильвера во время экстрадиции, сообщает пресс-служба СБУ на странице ведомства в Facebook.

«Сотрудники Службы, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, сейчас дают объяснения Управлению внутренней безопасности СБ Украины», – говорится в сообщении.

СБ України проводить службове розслідування за фактом втечі із приміщення міжнародного аеропорту «Бориспіль» громадянина… Geplaatst door Служба безпеки України op Vrijdag 16 augustus 2019

Напомним, что 15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине перед самой экстрадицией в Израиль.

Перед посадкой в ​​самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, – и наркоторговец сбежал.