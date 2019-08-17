После пожара в одесской гостинице «Токио Стар» обнаружено девять погибших

В сгоревшей гостинице в Одессе нашли девятого погибшего. Тело обнаружили при разборе завалов.

На месте пожара в одесской ночлежке «Токио Стар» нашли девятого погибшего, сообщила пресс-служба облуправления ГосЧС.

«На месте пожара, который произошел в ночь на 17 августа в гостинице по ул. Водопроводная, 1а, спасатели продолжают работы по разборке конструкций при проведении следственных действий. В 14:12 было обнаружено тело еще одного погибшего человека (анкетные данные устанавливаются)», – говорится в сообщении спасателей.

Ночью 17 августа в Одессе сгорела дешевая гостиница «Токио Стар», расположенная на Водопроводной улице, 1а.

Спасатели тушили огонь почти три часа, говорится в сообщении пресс-службы облуправления ГосЧС.

Первые спасательные подразделения приехали на место пожара в 01:39. К этому моменту огонь охватил уже около 200 квадратных метров второго этажа здания и потом распространился на 1000 квадратных метров.

Во время пожара в здании находились около 200 человек. Большинству из них удалось покинуть гостиницу, но без жертв не обошлось. Спасатели обнаружили тела восьми погибших, еще минимум десять человек были госпитализированы.

Тушение пожара. Тушение пожара. Сгоревшая гостиница. Сгоревшая гостиница. Постояльцы. Пред 1 из 6 След

Огонь потушили только под утро в 04:32 усилиями 65 пожарных.

По факту пожара начато производство согласно ч.2 ст.270 Уголовного кодекса – нарушение правил пожарной безопасности.

Основной версией пожара в одесской ночлежке «Токио Стар» является короткое замыкание в электрощитовой.

Об этом рассказал в субботу начальник одесской полиции Олег Бех на совместном брифинге с руководством прокуратуры, ГСЧС и полиции Одесской области, передает «Думская».

«Выдвинуты три версии. Первая версия – возможный факт убийства и поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – нарушение противопожарной безопасности. И третья версия – неосторожное обращение с огнем посетителями. В настоящее время самая вероятная вторая версия», – сказал он.

Брифинг о последствиях пожара в "Токио Стар" Geplaatst door Думская net op Zaterdag 17 augustus 2019

По его словам, очаг возгорания находился в электрощитовой возле прачечной. Рядом нашли тела семи погибших.

«Одна женщина была возле входа, ее вынесли сотрудники ГосЧС. Три сгоревших трупа были в номерах гостиницы, остальные четыре – в коридоре. Все погибли, предварительно, от отравления угарным газом», – сказал Бех.

По словам начальника полиции, гостиница была оборудована противопожарной сигнализацией, которую устанавливали около 10 лет назад. В номерах были тепловые датчики, в коридорах – датчики задымления. Во время пожара сигнализация работала.