У берегов Камеруна пираты захватили в плен украинских моряков

У берегов Африки пираты захватили грузовое судно с экипажем на борту. В МИД Украины подтвердили в плен пиратами захвачены украинские моряки у берегов Камеруна.

У берегов Африки пираты захватили грузовое судно, в экипаже которого были восемь украинских моряков, сообщает «France 24».

Отмечается, что девятеро китайцев и восьмеро украинцев были похищены 15 августа, когда пираты в камерунских водах напали на два торговых судна. Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами, силы безопасности Камеруна начали их поиск.

В Гвинейском заливе, где произошло похищение, распространено пиратство, кража нефти, браконьерство, торговля людьми и наркотиками.

Глава Международного морского бюро Ноэль Чунг подтвердил, что 17 моряков были захвачены с двух кораблей. Их атаковали в течение нескольких часов, пока они стояли на якоре у порта Дуала.

Информацию о захвате подтвердил спикер департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Консульская служба по взаимодействию с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка», – сказал украинский дипломат.

Как сообщается пресс-служба датской компании «MarConsult Schiffahrt», владельца судна – пираты похитили восьмерых из 12 членов экипажа захваченного в районе камерунского порта Дуала грузового судна «Мармалайта».

Национальность похищенных членов экипажа компания не указывает. Компания отмечает, что делает все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Напомним, в апреле нигерийские пираты напали на контейнеровоз Contship Oak и взяли в плен украинских моряков в Гвинейском заливе.