Во время процедуры экстрадиции в Израиль от СБУ сбежал наркобарон

Перед посадкой в самолет с экстрадируемого в Израиль наркобарона сняли электронный браслет слежения и после этого он сбежал через зону Duty Free в аэропорту «Борисполь». Пограничники отвергают версию побега, через зону Duty Free.

Амос Дов Силвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине буквально перед экстрадицией в Израиль. Это произошло в четверг вечером, сообщает со ссылкой на полицию Израиля издание «The Times of Israel».

15 августа Верховный суд Украины одобрил просьбу Израиля вернуть его для суда, там ему грозит наказание за преступные операции.

Перед посадкой в самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, – и наркоторговец сбежал.

Полиция Израиля не успела прислать вовремя сопровождение для Силвера – и он сбежал через Duty Free, отмечает издание «Haaretz».

В то же время, пресс-секретарь украинской Пограничной службы Андрей Демченко сообщил «Украинской Правде», что в зону «Duty Free» Силвер не мог попасть, он не проходил пограничный контроль на выезд. В какой момент он мог сбежать, пограничникам не известно.

Украинские силовики разыскивали Силвера по аэропорту с фотографией, сделанной за минуты до его исчезновения. Правоохранители уверяют, что скоро задержат беглеца.

Израильская полиция заявила, что контактировала с украинскими коллегами и следила за попытками задержать Силвера.

Пресс-секретарь Национальной полиции сказал «Украинской Правде», что Силвером занималась Служба безопасности Украины.

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту побега в аэропорту «Борисполь» иностранного гражданина при осуществлении его экстрадиции в Израиль.

Беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте.

«15 августа 2019 года должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако в аэропорту во время сопровождения СБУ иностранец исчез. По факту его побега зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины», – констатирует прокуратура.

Ведутся первоочередные следственные действия.

Напомним, что в апреле прокуратура подготовила обвинительный акт против 27 человек, подозреваемых в причастности к Telegrass.

Полиция прикрыла виртуальный рынок марихуаны, который действовал по программе обмена сообщениями Telegram, задержав 42 подозреваемых членов в Израиле, США, Украине и Германии, включая основателя Амоса Дов Силвера.

Им инкриминировали различные преступления: торговлю наркотиками, поощрение несовершеннолетних к правонарушениям, хранение наркотиков (и не только марихуаны), препятствование правосудию, отмывание средств, уклонение от уплаты налогов.

Согласно обвинению, менеджеры сети скрывали свои доходы посредством использования цифровых валют, таких как биткоин.

Прокуратура подсчитала, что за последние 2 года через сеть прошли сотни миллионов шекелей между более чем 3 тысячами продавцов наркотиков и примерно 200 тысячами покупателей.

Во время многолетнего расследования сети полиция допросила 90 человек, 50 из которых – подозреваемые.

В феврале 2018 года в Интернет попал полный список около 3500 торговцев Telegrass, включая имена, личные данные и обвинительные видео.

Силвер выступал за легализацию конопли. В марте он написал израильской полиции из украинской тюрьмы, что его преследуют за преступление, которого он не совершал.