Оккупанты в Крыму разрешили голосовать на «выборах» по паспортам СССР

Жителям оккупированного Севастополя с советскими паспортами оккупанты разрешили голосовать на выборах в так называемое Законодательное собрание.

Жителям Севастополя, которые не владеют паспортом государства-агрессора, но имеют паспорт Советского Союза, разрешили голосовать на предстоящих выборах в «Законодательное собрание» второго созыва, сообщает крымское информагентство «SevastopolMedia».

Владельцы паспортов СССР должны являться гражданами России и быть зарегистрированными в Севастополе. Соответствующее решение было принято во время заседания городской избирательной комиссии.

По данным избиркома, в городе таких избирателей зарегистрировано 13 человек. «Есть люди, которые отказались от сдачи паспорта СССР и пользуются им, имеют на это законное право. Закон о гражданстве предусматривает такую возможность. В списке избирателей такая возможность предусмотрена. Если придет человек с паспортом СССР, с определенной отметкой и, соответственно, с регистрацией в городе Севастополе, он имеет право на голосование», – говорит председатель так называемой Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

По его словам, граждан, имеющих советский паспорт и не имеющих российского, на России 280 тысяч человек, а в оккупированном ею Севастополе – 13 человек. При этом они являются гражданами России.

Напомним, незаконные «выборы» в Законодательное собрание Севастополя второго созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На текущий момент в «избиркоме» для участия в выборах зарегистрированы шесть партий и 54 кандидата по восьми одномандатным избирательным округам.