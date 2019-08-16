В Instagram певица Милявская обрушилась с критикой на президента Зеленского

По мнению российской певице, президент Украины не оправдал ее желаний.
В России снова критикуют президента Украины Владимира Зеленского. Российская певица Лолита Милявская на странице певицы Таисии Повалий в Instagram выступила с критикой Зеленского из-за «разобщенности в обществе».
По ее словам, вопреки ожиданиям, с приходом к власти Зеленского в Украине «не произошло изменений».
«Господи… Когда закончится безумие, которое делит людей на «красных и белых». Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили», – говорится в комментарии Милявской.
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‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼‼ Горячо любимые ПОКЛОННИКИ МОЕГО ТВОРЧЕСТВА!!! Я обращаюсь к ВАМ! Мне сейчас очень нужна ВАША ВЕРА и ВАША ЛЮБОВЬ!!! Ситуация с концертным залом "Украина" получила огласку, и мы уже дали интервью с пояснениями! От них я услышала фразу "ЛЮДИ НЕ ПОЙМУТ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ ДАТЬ КОНЦЕРТ", они назвали его ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ!!!! Так случилось, что в Нашей Стране кто угодно, только не ВЫ, в праве решать, петь мне ДЛЯ ВАС или нет!!! В связи с этим я очень ПРОШУ ВСЕХ, кто любит и ценит мое творчество, всех тех, кто готов прийти на мой ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ и хочет, чтобы я продолжала НЕСТИ СВЕТ и ПЕТЬ ДЛЯ ВАС, поставить свой ЛАЙК под данным постом в знак ЛЮБВИ и ВЕРЫ в меня!!! Я прошу ВАС, МОИ ИСКРЕННИЕ И ЧИСТЫЕ ПОКЛОННИКИ, сказать своё слово против Лжи и Несправедливости!!! Давайте #СДЕЛАЕМЭТОВМЕСТЕ !!! Всегда искренне Ваша, Таисия Повалий! #сделаемэтовместе #таисияповалий #повалий
Ранее Повалий анонсировала концерт в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве в декабре текущего года. Но на днях директор Дворца Роман Недзельский заявил, что реклама этого концерта является спланированной провокацией.
Генеральный директор «Украины» Роман Недзельский в комментарии «Укринформ» заявил, что «контрафактная» реклама и реализация билетов на этот концерт являются спланированной провокацией против дворца с целью его дискредитации. Он отметил, что со стороны артистки не велись переговоры о концерте и не подписан договор.
«На сегодня никаких соглашений с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 не подписано, а визуальная реклама и реализация билетов на билетные ресурсе Karabas.com является заранее спланированной провокацией против дворца «Украина», цель которой – дискредитация и втягивания в ситуацию, которая наносит вред имиджу НДИ «Украина» и его коллектива», – заявил Недзельский.
Он подчеркнул, что деятельность дворца «Украиина» базируется на государстренной политике. Поэтому обвинения в адрес и самого учреждения, и его коллектива безосновательны. Недзельсткий советует менеджменту артистки сначала ответить на возникнувшие у украинцев вопросы.
«Менеджменту Таисии Повалий, прежде чем заявлять о концерте, стоит дать обществу ответ на вопросы, которые возмутили граждан. А пока, агрессивную рекламу певица получила агрессивный ответ. Думаю, это только начало чьей-то спланированной игры, в которой втянули коллектив дворца «Украина», спрятавшись за афишей Повалий», – заключил Недзельский.
В свою очередь, Повалий обратилась за поддержкой к поклонникам. По ее словам, ей объяснили, что публика якобы не поймет ее решение выступить с сольным концертом.
«Так случилось, что в нашей стране кто угодно, только не Вы, в праве решать, петь мне для Вас или нет!!! Я прошу Вас, мои искренние и чистые поклонники, сказать свое слово против лжи и несправедливости!!!» – написала она.
Напомним, что Зеленский отказал в интервью российскому РИА «Новости», в связи с «насыщенным графиком». В Офисе президента даже поблагодарили издание за запрос.