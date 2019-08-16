В Instagram певица Милявская обрушилась с критикой на президента Зеленского

В России снова критикуют президента Украины Владимира Зеленского. Российская певица Лолита Милявская на странице певицы Таисии Повалий в Instagram выступила с критикой Зеленского из-за «разобщенности в обществе».

По ее словам, вопреки ожиданиям, с приходом к власти Зеленского в Украине «не произошло изменений».

«Господи… Когда закончится безумие, которое делит людей на «красных и белых». Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили», – говорится в комментарии Милявской.

Ранее Повалий анонсировала концерт в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве в декабре текущего года. Но на днях директор Дворца Роман Недзельский заявил, что реклама этого концерта является спланированной провокацией.

Генеральный директор «Украины» Роман Недзельский в комментарии «Укринформ» заявил, что «контрафактная» реклама и реализация билетов на этот концерт являются спланированной провокацией против дворца с целью его дискредитации. Он отметил, что со стороны артистки не велись переговоры о концерте и не подписан договор.

«На сегодня никаких соглашений с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 не подписано, а визуальная реклама и реализация билетов на билетные ресурсе Karabas.com является заранее спланированной провокацией против дворца «Украина», цель которой – дискредитация и втягивания в ситуацию, которая наносит вред имиджу НДИ «Украина» и его коллектива», – заявил Недзельский.

Он подчеркнул, что деятельность дворца «Украиина» базируется на государстренной политике. Поэтому обвинения в адрес и самого учреждения, и его коллектива безосновательны. Недзельсткий советует менеджменту артистки сначала ответить на возникнувшие у украинцев вопросы.

«Менеджменту Таисии Повалий, прежде чем заявлять о концерте, стоит дать обществу ответ на вопросы, которые возмутили граждан. А пока, агрессивную рекламу певица получила агрессивный ответ. Думаю, это только начало чьей-то спланированной игры, в которой втянули коллектив дворца «Украина», спрятавшись за афишей Повалий», – заключил Недзельский.

В свою очередь, Повалий обратилась за поддержкой к поклонникам. По ее словам, ей объяснили, что публика якобы не поймет ее решение выступить с сольным концертом.

«Так случилось, что в нашей стране кто угодно, только не Вы, в праве решать, петь мне для Вас или нет!!! Я прошу Вас, мои искренние и чистые поклонники, сказать свое слово против лжи и несправедливости!!!» – написала она.

Напомним, что Зеленский отказал в интервью российскому РИА «Новости», в связи с «насыщенным графиком». В Офисе президента даже поблагодарили издание за запрос.